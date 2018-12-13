Фетисов хотел бы законодательно утвердить вывеску в свою честь на арене во Владивостоке

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов хочет, чтобы во Владивостоке законодательно закрепили наличие вывески в его честь на здании "Фетисов Арены". Об этом он заявил на полях Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата, комментируя тот факт, что снятую в 2016 году вывеску вернули на ее прежнее место.

- Я пережил уже этот момент. Люди, которые это сделали, не совсем понимали, что имя арене присвоили люди, - цитирует ТАСС Фетисова. - Они за это голосовали, а какой-то чиновник, губернатор, решил это нивелировать. Это конечно было неприятно и мне, и особенно моему отцу. Он очень переживал.

Я даже не знаю, радоваться мне этому или нет. Потому что придет другой человек и опять снимет. Поэтому я, может быть, и не попрошу, чтобы ее сняли, но как-то через местное законодательное собрание попрошу, чтобы это (наличие вывески) утвердили.

Такая ситуация никому не была бы приятна. Поэтому это нужно как-то законодательно утверждать. Еще раз переживать эту историю я не хочу. Большое спасибо (врио) губернатору Олегу Кожемяко, что он восстановил некую справедливость, но для меня это не очень простая история.

Ранее "Адмирал" объявил, что на фасад домашней арены команды "вернулось имя прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова". Вывеску сняли в 2016 году, когда "Фетисов Арену" пытались переименовать, но окончательное решение принято не было.