Федоров покинул должность менеджера по селекции ЦСКА, но остается в наблюдательном совете клуба

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров покинул должность главного менеджера ЦСКА по селекционной работе, но остается в наблюдательном совете клуба, сообщили "СЭ" в пресс-службе армейцев.
– Контракт Федорова закончился, – заявили в пресс-службе ПХК ЦСКА. – Но остается в наблюдательном совете.
Напомним, что 47-летний Федоров занимал пост главного менеджера ЦСКА с 2012 года. В минувшем декабре его перевели на должность главного менеджера по селекционной работе. (Евгений БЕЛОУСОВ)
karlikf1
burmistr, да, не исключено, что за звания. Которые он вроде как не купил, а заработал потом и кровью. А за что ещё надо брать, за покорность и раболепие?
17:55
Helicopter
Фетисов так же оставался советовать.
17:53
burmistr
Наконец-то ! Ещё в Магнитке помню фраерские замашки. Зачем брали ? За звания ?
17:52