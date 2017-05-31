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Федоров покинул должность менеджера по селекции ЦСКА, но остается в наблюдательном совете клуба

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров покинул должность главного менеджера ЦСКА по селекционной работе, но остается в наблюдательном совете клуба, сообщили "СЭ" в пресс-службе армейцев.

– Контракт Федорова закончился, – заявили в пресс-службе ПХК ЦСКА. – Но остается в наблюдательном совете.

Напомним, что 47-летний Федоров занимал пост главного менеджера ЦСКА с 2012 года. В минувшем декабре его перевели на должность главного менеджера по селекционной работе. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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karlikf1

burmistr, да, не исключено, что за звания. Которые он вроде как не купил, а заработал потом и кровью. А за что ещё надо брать, за покорность и раболепие?

17:55

Helicopter

Фетисов так же оставался советовать.

17:53

burmistr

Наконец-то ! Ещё в Магнитке помню фраерские замашки. Зачем брали ? За звания ?

17:52