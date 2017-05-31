Федоров покинул должность менеджера по селекции ЦСКА, но остается в наблюдательном совете клуба

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров покинул должность главного менеджера ЦСКА по селекционной работе, но остается в наблюдательном совете клуба, сообщили "СЭ" в пресс-службе армейцев.

– Контракт Федорова закончился, – заявили в пресс-службе ПХК ЦСКА. – Но остается в наблюдательном совете.

Напомним, что 47-летний Федоров занимал пост главного менеджера ЦСКА с 2012 года. В минувшем декабре его перевели на должность главного менеджера по селекционной работе. (Евгений БЕЛОУСОВ)