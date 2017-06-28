Федоров перейдет в "Салават Юлаев", Дугин, Карпов и Брюквин покинут "Динамо"

Как стало известно "СЭ", нападающий московского "Динамо" Артем Федоров станет хоккеистом "Салавата Юлаева". Это произойдет после того, как КХЛ признает игроков "Динамо" неограниченно свободными агентами.

Также московскую команду точно покинут еще три нападающих – Егор Дугин, Максим Карпов и Владимир Брюквин. В минувшем сезоне Федоров провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков, также на его счету 3 (2+1) очка в пяти встречах Кубка Гагарина. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

С 1 июля хоккеисты "Динамо" получат статус неограниченно свободных агентов //

КХЛ: "Рассчитываем, что совместными усилиями острые вопросы с "Динамо" будут решены" //

Обзор дня: "Динамо" может пропустить сезон