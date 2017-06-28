13:48 | Хоккей — КХЛ

С 1 июля хоккеисты "Динамо" получат статус неограниченно свободных агентов

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Как стало известно "СЭ", 1 июля КХЛ, скорее всего, признает игроков московского "Динамо" неограниченно свободными агентами. Таким образом, хоккеисты получат возможность заключать контракты с другими клубами КХЛ.

Напомним, что у предыдущего руководства столичной команды остались долги по зарплате перед игроками, которые составляют несколько сотен миллионов рублей. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

КХЛ: "Рассчитываем, что совместными усилиями острые вопросы с "Динамо" будут решены" //
Обзор дня: "Динамо" может пропустить сезон

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex060606

Да. В след сезоне вместо Динамо М в КХЛ будет играть Динамо Б

14:22