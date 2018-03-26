Федор Канарейкин: "Рад, что "Локомотив" боролся со СКА, не сложил крылья"

Бывший главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин заявил, что ЦСКА еще прибавит по ходу плей-офф Кубка Гагарина, а также отметил боевую игру "Локомотива" в серии со СКА. Напомним, что ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции, первый матч состоится 29 марта.

– Может быть, пока этот сезон для ЦСКА не назовешь блистательным, но тот большой резерв, который в клуб заложен, дает о себе знать, – цитирует сайт КХЛ Канарейкина. – Это касается и глубины состава, и качества игры. Все это дает надежду на то, что команда сработает, ведь перед ней поставлены самые высокие задачи. 4-2 в серии с "Йокеритом" – цель достигнута, соперник пройден, и это главное. Мне очень понравилась игра армейцев в первом матче, в котором они победили 4:0.

Что касается самого длинного матча, честно говоря, не дотерпел пять минут, сломался… Очень тяжело было игрокам, но эта игра показала, что человеческие возможности безграничны. Победы в таких матчах очень здорово объединяют команду. Повлияло на исход серии и то, что "Йокериту" не хватило глубины скамейки. У ЦСКА же с этим порядок. Хорошо, что наконец-то забил Кирилл Капризов, Сергей Андронов был и душой, и центробежной силой, которая направляет команду. В большей части серии непробиваемым выглядел Илья Сорокин.

Если говорить о противостоянии СКА и "Локомотива", мне радостно, что ярославцы боролись, не сложили крылья. Более того, не просто отбивались, а пытались играть на результат, что в одном из матчей удалось сделать, пытались применить против СКА и силовые методы. Порадовался я за молодых ярославских ребят, которые самоутвердились и, думаю, дали уверенность в будущем президенту клуба, тренерскому штабу.