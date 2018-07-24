Федор Канарейкин: "Когда работал в "Авангарде", доходила информация, что с дворцом не все благополучно"

Бывший тренер омского "Авангарда" Федор Канарейкин не исключил того, что омский клуб из-за проблем с дворцом будет вынужден переехать. По информации "СЭ" здание арены находится в аварийном состоянии – у нее обнаружены несколько трещин в фундаменте.

– В этом сезоне большие проблемы с дворцом у "Авангарда" и неизвестно, где команда будет играть. Что думаете об этом?

– Это проблема не одного дня, просто она вызрела и ее надо решать.

– Когда вы работали в Омске, были какие-то проблемы с дворцом?

– До меня один раз дошла информация, что там не все благополучно и воды Иртыша подмывают конструкцию. Это ходило не в широких кругах, и все было не так критично. Поэтому команда оставалась на этой арене. Тогда мы играли на ней без всяких опасений.

– Какой вариант сейчас может быть оптимальным, на ваш взгляд?

– Есть СКК имени Блинова. Это стара арена, с которой команда переходила на "Арену Омск". Не знаю, в каком она сейчас состоянии. Возможно, ее нужно подреставрировать, поменять коробку. Команда в этом сезоне должна играть, поэтому не исключаю, что руководство совместно с КХЛ пример решение о переезде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)