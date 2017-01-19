Федор Канарейкин: "Авангарду" после вчерашнего матча не хватило эмоций"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Металлурга" (2:4) отметил, что команде после вчерашней игры не хватило эмоций. По словам специалиста, одной из причин неудачи также стало отсутствие глубины скамейки.

– Хочу поздравить "Металлург" с победой, – приводит пресс-служба магнитогорского клуба слова Канарейкина. – Что касается нас… Наверное, нам не хватило эмоций после вчерашней игры. И, главное, не хватило состава. Отсюда и вытекающие последствия – игра в неравных составах, например. Пробовали потерпеть, но нечем было подпереть эту нашу идею. Сыграли матч с очень хорошим соперником и, к сожалению, в конечном итоге не удалось доработать до положительного результата.