Федор Канарейкин: "Авангард" сыграл худший первый период в сезоне в матче с "Магниткой"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин поздравил магнитогорский "Металлург" с победой в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3). По словам специалиста, в этой встрече соперник диктовал омичам условия игры.

- "Металлург" с победой, - начал Канарейкин. - Соперник сегодня доминировал, с первого периода направил игру в свое русло. Первый период был у нас худшим в сезоне. Во втором периоде пытались что-то сделать. Но "Металлург" - команда, которая умеет диктовать свои условия. Они нас не пускали на пятак. Нам не удавалось подойти к воротам. А все то, что мы имели, они очень здорово блокировали. Перезагрузимся и будем готовиться к Уфе.

- После сложного выезда команда не оказалась в некой яме?

- Календарь сложный не только у нас. Но у нас сейчас сложный этап - 11 игр практически через день. Спаренные игры. Сложно на самом деле. Сегодня ввели группу новых игроков. Появился вратарь Шилин. Пытались ввести свежую кровь. Два дня подряд играть тяжело, тем более с такой командой. Проанализируем сегодня игру, сделаем выводы. Сегодня мы получили много информации дополнительной.

- В чем проблема при игре в большинстве?

- Мы понимаем, что это большой резерв наш, но нужны вдобавок люди, которые будут на льду выполнять то, что требуется. Не получается пока сыграть оптимальным составом. Есть больные, те, кто не принимал участия в сегодняшней игре. Эта группа игроков – Зубов, Паршин, Бурдасов. На них и делается ставка. Есть моменты, которые надо переработать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)