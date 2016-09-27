18:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Федор Канарейкин: "Авангард" сыграл худший первый период в сезоне в матче с "Магниткой"

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Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин поздравил магнитогорский "Металлург" с победой в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3). По словам специалиста, в этой встрече соперник диктовал омичам условия игры.

- "Металлург" с победой, - начал Канарейкин. - Соперник сегодня доминировал, с первого периода направил игру в свое русло. Первый период был у нас худшим в сезоне. Во втором периоде пытались что-то сделать. Но "Металлург" - команда, которая умеет диктовать свои условия. Они нас не пускали на пятак. Нам не удавалось подойти к воротам. А все то, что мы имели, они очень здорово блокировали. Перезагрузимся и будем готовиться к Уфе.

- После сложного выезда команда не оказалась в некой яме?

- Календарь сложный не только у нас. Но у нас сейчас сложный этап - 11 игр практически через день. Спаренные игры. Сложно на самом деле. Сегодня ввели группу новых игроков. Появился вратарь Шилин. Пытались ввести свежую кровь. Два дня подряд играть тяжело, тем более с такой командой. Проанализируем сегодня игру, сделаем выводы. Сегодня мы получили много информации дополнительной.

- В чем проблема при игре в большинстве?

- Мы понимаем, что это большой резерв наш, но нужны вдобавок люди, которые будут на льду выполнять то, что требуется. Не получается пока сыграть оптимальным составом. Есть больные, те, кто не принимал участия в сегодняшней игре. Эта группа игроков – Зубов, Паршин, Бурдасов. На них и делается ставка. Есть моменты, которые надо переработать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Доктор Айболит

Как он может себя тренером называть если у него худшее за всё время КХЛ среди клубов большинство!!!За 5 игр-одно ПОЗОРНОЕ БОЛЬШИНСТВО!!!!за 15-три!!!!!!!!КУЗНЯ пацанами забивает более,СОЧИ за игру забивает по 3-4!!!Буцаева нам надо,уже как два года мечтаю,что он у нас будет!!!У него игра-любо-дорого смотреть при том что состав по именам в разы хуже нашего и Барулин на воротах и то сухари сушит!!!!

19:20

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