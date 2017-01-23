Фанат "Спартака": "За те деньги, которые получают хоккеисты, половина россиян готова копать асфальт"

Один из старейших участников фан-движения "Спартака" Амир Хуслютдинов, побывавший на встрече болельщиков с командой, отметил, что поклонникам красно-белых тяжело терпеть тот хаос, который творится в стане команды. По его словам, за те деньги, которые получают игроки, половина населения России готова копать асфальт.

– Инициаторам этой встречи были обе стороны: и клубное руководство, и болельщики, – расcказал Хуслютдинов. – Терпеть этот хаос, который сейчас творится, было очень тяжело. Я был против идиоматических выражений, в моей речи их не было, кроме одного слова, но не все ребята смогли сдержаться, к сожалению. Я говорил, что мы не хотим оскорблять, унижать кого-то, хотя можно было сказать и более жесткие слова. Мы хотели достучаться до мозгов и сердец людей. Жаль, что в видео не вошел вопрос о том, что скажет игрок, когда ребенок сядет к нему на колени и спросит: "Папа, а что ты выиграл?"

Как ответить? Бабло? Мы хотели достучаться до людей, донести до них, что тот период, когда они находятся в "Спартаке", возможно, лучший в их спортивной жизни. И думать про машины, девочек, часы – это все за площадкой. В нашей стране масса людей работает за 30-40 тысяч рублей. За те деньги, которые они получают, половина населения нашей страны готова копать асфальт. А они не могут шайбу погонять по льду.

– То есть болельщики имеют претензии к самоотдаче игроков?

– Да. На видео не зря приводится пример, когда мы играли с ярославским "Локомотивом" в плей-офф. Ясно, что соперник объективно сильнее. Последний матч сезона мы проиграли 1:7. Основная масса болельщиков других клубов, мягко говоря, засыпала бы команду нехорошими словами, другая половина ушла бы, а у нас дворец стоял и пять минут благодарил команду за сезон. Слезы наворачивались и у игроков, и у фанатов, потому что мы видели, что люди отдали все. И мы уважали их труд. А вот если нет стержня, этого мы никогда не простим. Будем надеяться, что у нас в команде играют мужчины. Мы хотим, чтобы хоккеисты это доказали. Сезон уже не спасти, но как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Вот мы и пытались достучаться до ребят. Я сказал, что, с нашей точки зрения, у них беда с совестью. Не надо бегать на площадке за меня или за других болельщиков. Пусть побегают за свой контракт, за бабки. Сейчас другое поколение. Верность флагу, доблесть немного не в чести. То, что для нас было подло и гадко, сейчас наоборот: урвал, смог пристроиться…

– Думаете, удалось достучаться до игроков?

– Я надеюсь. Посмотрим, насколько они мужчины, насколько держат слово. Даже если сегодня будет поражение, но достойное… ЦСКА сильнее, не буду лукавить, и финансово, и по игрокам. Те фанаты, которые были в раздевалке, по крайней мере честны перед собой, пусть у них и не самая хорошая слава в обычной жизни. Они все сделали, чтобы прославлять цвета, название и эмблему клуба.

– Есть претензии ко всем хоккеистам? Или к кому-то больше? На видео были не очень красивые слова в адрес Артема Воронина.

– В индивидуальных видах спорта можно обвинить тренера, который выбрал неправильную тактику и самого спортсмена. В хоккее такого нет. А выделять кого-то не хочется, потому что проигрывает и выигрывает команда. В разговоре был такой фрагмент, когда кто-то сказал, что на матч пришел не полный стадион. Но люди разуверились. ЦСКА, к примеру, занимает в КХЛ одно из первых мест, борется со СКА. У них больше четырех тысяч болельщиков в этом году не приходило, согласно той статистике, которую я видел. У нас не было меньше пяти тысяч. И то, пять тысяч собиралось только два раза, когда одновременно играли и футбольная команда, и хоккейная. Ладно бы с финансами имелись проблемы, ведь был такой момент, когда игрокам полгода не платили. Но люди же играли. А сейчас все есть. Нужно только сознание и совесть. Вот мы и пытались достучаться до ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)