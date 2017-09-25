Ежов, Херсли, Секач и Мальцев - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Илья Ежов ("Нефтехимик"), в двух матчах (в том числе одном гостевом) одержавший две победы и не пропустивший ни одной шайбы. Его "сухая" серия продолжается и составляет на данный момент 162 минуты 30 секунд.

Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), вместе с командой одержавший две победы в двух гостевых матчах. Защитник питерской команды набрал в них 5 (2+3) очков (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа). В обоих матчах Херсли забрасывал шайбы, всего же его снайперская серия насчитывает на данный момент четыре игры подряд. Херсли завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе "+3".

Лучшим нападающим признан Иржи Секач ("Ак Барс"), в четырех матчах одержавший вместе с командой три победы (две из них – гостевые) и набравший в них 9 (5+4) очков (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа). Нападающий казанского клуба отметился хет-триком в поединке с рижским "Динамо" (одна из шайб стала победной) и дублем в гостевом матче со "Слованом". Секач не завершил ни один из проведённых матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+5". Также на его счету 12 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан нападающий Михаил Мальцев (СКА​), вместе с командой одержавший две победы в двух гостевых матчах и завершивший их с положительным показателем полезности при общем показателе "+4". В поединке с "Югрой" Мальцев отметился голевой передачей, набрав первое очко в КХЛ. В среднем 19-летний игрок проводил на льду 8 минут 32 секунды.