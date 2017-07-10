Эркка Вестерлунд: "Задача-минимум для "Салавата Юлаева" - попадание в плей-офф КХЛ"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после первой тренировки команды на льду "Уфа Арены" подчеркнул, что попадание в плей-офф КХЛ в сезоне-2017/18 является задачей-минимум для уфимского клуба.

- Концентрируемся на том, чтобы больше тренироваться, и результат придет, - приводит ТАСС слова Вестерлунда. - Уфа - большой город, где любят хоккей, и результат должен быть самым высоким. Но на первоначальном этапе стоит задача попасть в плей-офф.

"Салават Юлаев" в прошедшем регулярном чемпионате занял шестое место в Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина уфимцы завершили в первом раунде плей-офф, проиграв "Ак Барсу". При этом спонсор клуба ставил задачу завоевать Кубок Гагарина.

После этого главный тренер клуба Игорь Захаркин был отправлен в отставку, на его место был назначен Вестерлунд. Последним местом работы 60-летнего финна был "Йокерит", который он возглавил в 2014 году после вступления финского клуба в КХЛ.