Эркка Вестерлунд: "Ларсен, может быть, лучший защитник КХЛ"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:4) назвал Филипа Ларсена одним из лучших защитников лиги. На счету 27-летнего датчанина 19 (8+11) очков на 27 встречах при показателе полезности "+9".

– Мы играли очень хорошо в первом периоде, это один из лучших наших первых периодов в сезоне, – сказал Вестерлунд. – Соперник поменял во втором периоде свою игру и у нас возникли большие проблемы. К тому же в конце периода мы пропустили гол в большинстве, а затем и в начале третьего. Практически за одну минуту проиграли матч. Мы могли победить за счет первого периода, но не забили, четыре раза попали в штанги.

– Вы часто говорите, что команде надо учиться. В России учебный год заканчивается в мае. Когда у команды закончится обучение?

– Дело в том, что мы перестраиваемся. Чтобы научить чему-то, нужно изучить игроков. Мы же поменяли несколько хоккеистов. Последние встречи, которые мы проигрывали, проигрывали в неравенстве.

– Почему сегодня Ларсена не посадили на лавку после ошибок? А Гончарова в прошлом матче за ошибки сняли с игры.

– Ларсен у нас один из самых лучших защитников, может быть, во всей лиге лучший. Он разбирает свои ошибки и хочет их исправлять, разбирает свою игру. Слишком больших ошибок у него я не заметил. (Вадим АМИНОВ)