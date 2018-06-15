Экс-форвард "Автомобилиста" Паренто завершил карьеру в 35 лет

35-летний форвард Пьер-Александр Паренто завершил карьеру, сообщает RDS. В прошлом сезоне он выступал за "Автомобилист".
В минувшем сезоне канадец провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (3+10) очков. В пяти матчах плей-офф он набрал одно очко за результативную передачу.
Ранее он также выступал за ряд клубов НХЛ: "Нэшвилл", "Нью-Джерси", "Айлендерс", "Монреаль", "Торонто", "Колорадо", "Рейнджерс" и "Чикаго".
Дополнительная информация
- Автомобилист Екатеринбург
- Чикаго Блэкхокс
- Рейнджерс Гл
- Нью-Джерси Дэвилз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Колорадо Эвеланш
- Нью-Йорк Айлендерс
- Нэшвилл Предаторз
- Монреаль Канадиенс
- Пьер-Александр Паренто
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