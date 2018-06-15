Экс-форвард "Автомобилиста" Паренто завершил карьеру в 35 лет

35-летний форвард Пьер-Александр Паренто завершил карьеру, сообщает RDS. В прошлом сезоне он выступал за "Автомобилист".

В минувшем сезоне канадец провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (3+10) очков. В пяти матчах плей-офф он набрал одно очко за результативную передачу.

Ранее он также выступал за ряд клубов НХЛ: "Нэшвилл", "Нью-Джерси", "Айлендерс", "Монреаль", "Торонто", "Колорадо", "Рейнджерс" и "Чикаго".

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