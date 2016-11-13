Егор Дугин: "СКА разгромил "Локомотив"? Не нужно смотреть на названия соперников, "Динамо" тоже топовая команда"

Нападающий московского "Динамо" Егор Дугин игры регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:5 Б) отметил, что его команда прибавляет. Также форвард заявил, что не надо смотреть на имена конкурентов, нужно их обыгрывать.

– Чувствуете, что "Динамо" добавляет к середине чемпионата?

– Конечно, есть такое ощущение. Мы прибавляем от игры к игре, стараемся. Думаю, все будет хорошо, главное играть стабильно, а не один матч провести хорошо, а потом провалиться. Так было у нас до этого.

– С чем это связано?

– Даже не знаю, что ответить.

– СКА сегодня выиграл 7:1 у "Локомотива". Не пугает такая конкуренция, ведь вы тоже боретесь за Кубок Гагарина?

– Мы всегда к этому стремимся. У нас одна задача. Не надо смотреть на фамилии соперников и команды: СКА, ЦСКА... Гранды, не гранды. Мы тоже гранды и топовая команда. Надо выходить и конкурентов обыгрывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСВКАЯ)