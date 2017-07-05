Эели Толванен стал игроком "Йокерита"

"Йокерит" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной Финляндии Эели Толваненом. Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Толванен был выбран в первом раунде драфта НХЛ "Нэшвиллом" под общим 30-м номером. Последние два сезона он провел в USHL, где играл за "Сью-Сити". В прошедшем сезоне он записал на свой счет 54 (30+24) очка в 52 матчах регулярного чемпионата и 10 (5+5) баллов в 13 встречах плей-офф.