Эдуард Занковец: "Нефтехимик" одержал заслуженную победу"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после поражения от "Нефтехимика" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник был лучше во всех компонентах. По мнению специалиста, нижнекамский клуб одержал заслуженную победу.

– "Нефтехимик" с победой! Соперник оказался сегодня и быстрее, и активнее во всех компонентах, – цитирует сайт "Нефтехимика" специалиста. – Поэтому победа заслуженная и добавить к этому нечего.