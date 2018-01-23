Эдуард Занковец: "Нефтехимик" одержал заслуженную победу"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после поражения от "Нефтехимика" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник был лучше во всех компонентах. По мнению специалиста, нижнекамский клуб одержал заслуженную победу.
– "Нефтехимик" с победой! Соперник оказался сегодня и быстрее, и активнее во всех компонентах, – цитирует сайт "Нефтехимика" специалиста. – Поэтому победа заслуженная и добавить к этому нечего.
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http://hcnh.ru/news/club-life/andrey-nazarov-komanda-otdokhnet-neskolko-dney-zatem-budem-trenirovatsya-gotovitsya-/
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