Эдуард Занковец: "Мое путешествие в Казахстан завершилось"

Главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Эдуард Занковец подчеркнул, что не будет продлевать свой контракт. Занковец возглавил "Барыс" и сборную Казахстана в начале сентября 2016 года.

- Я хотел бы поблагодарить всех, не только игроков, я их уже поблагодарил, но и болельщиков, руководство за то, что работали вместе, - приводит shaiba.kz слова 47-летнего белорусского специалиста. - Мое путешествие в "Барыс" и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов.

Контракт с "Барысом" у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем году у меня немного другая роль - роль хорошего папы. У меня дочка идет в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах.

Я буду переживать за "Барыс", буду болеть за Казахстан и казахстанский хоккей. Буду надеяться, что появится много новых Михайлисов, Панюковых и Полоховых.