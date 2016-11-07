Эдуард Занковец: "Барысу" нужно лучше использовать большинство"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (2:0) отметил, что его команде необходимо работать над реализацией большинства. По его словам, в сегодняшнем поединке у казахстанцев было много брака.

- Все 60 минут соперник играл активно, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. - Заставил нас большую часть времени провести в обороне. Ребята сыграли дисциплинированно, а голкипер сделал несколько хороших сэйвов. Плюс у нас было немало большинства. Хорошо, что один раз его реализовали. Потом уже удерживали счет до конца матча. Хотя этот аспект нужно улучшать - большинства было гораздо больше, чем мы им воспользовались.

Мы немножко выпали из игрового ритма. Ребятам не откажешь в старании, но в первом периоде было много брака. И этот брак заставил ребят немного нервничать. Думаю, соперник двигался больше за счет психологии.