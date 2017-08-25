Джонатон Блум: "Адмирал" не сумел вовремя забить второй гол"

Защитник "Адмирала" Джонатона Блума после поражения от "Нефтехимика" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ сообщил, что "моряки" допустили много ошибок. Он также добавил, что дальневосточникам стоит улучшать игру в большинстве.

- Мы расстроены. Начали очень хорошо, были собраны, у нас было много шансов в атаке, как и в предыдущем матче в Уфе, но не сумели вовремя забить второй гол, - сказал Блум в интервью клубной пресс-службе. - После этого хозяева начали играть в свой хоккей, а мы отступили от своей игры, получили ненужные удаления. Не сумели распорядиться шайбой, так как надо было, и в контратаке пропустили. Делаем такие же ошибки, что и в межсезонье, нужно исправляться.

У нас есть еще 54 игры впереди, есть время сделать корректировки. У нас молодая команда все бьются, стараются. Мы скоро окончательно привыкнем друг к другу, сделаем выводы, и все будет нормально. У нас хорошая тактика, хороший план на игру, мы просто должны его выполнять. Наше большинство пока страдает, нам нужно сделать определенные изменения. Сейчас мы слишком предсказуемы, сопернику легко против нас играть. Что ж, будем продолжать работать еще больше над этим компонентом.