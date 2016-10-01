01:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Джастин Азеведо: "С рижским "Динамо" было непросто, но не из-за настроя"

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Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (2:1) отметил, что игра сложилась непросто. Он отдал должное сопернику.

– Было непросто, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Азеведо. – Рижское "Динамо" очень здорово провело начало матча. Мы не лучшим образом катались, допускали много потерь. Мы действовали не очень хорошо, и у "Динамо" были опасные моменты.

– Может, дело в настрое? Все-таки "Динамо" – аутсайдер КХЛ.

– Проблем с настроем у нас не было. Да, эта команда занимает последнее место, но в КХЛ любая команда может обыграть любого соперника.

– Чибисов не забивал, не забивал, а сейчас просто лучший.

– Чибисов сейчас в огне. Андрей играет отлично. У него отличные руки, он физически силен. Чибисов очень помогает команде.

– С Эллиоттом уже встречались в Казани?

– Пока не видел Стефана. Знаю, что он атакующий защитник. Никогда не играл против него в Северной Америке.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/12916.html

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