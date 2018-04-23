Джастин Азеведо: "Гарипов – реальный MVP! Если бы не он – ничего бы не было"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо назвал объявление себя MVP плей-офф КХЛ лучшим моментом в карьере. Казанцы в воскресенье, 22 апреля, в финале Кубка Гагарина победили ЦСКА (счет в серии – 4-1), канадский форвард стал лучшим бомбардиром плей-офф (9 шайб и 15 передач).

– Вы – первый MVP Кубка Гагарина не из России.

– Серьезно? Блин, это еще круче, чем я думал. (Мимо пробегал Эмиль Гарипов, сказавший, что Азеведо без вопросов MVP. – Прим. "СЭ"). И это потрясающе. Это лучший момент за всю мою карьеру. Самое-самое достижение. Меня признали – это же чего-то стоит?

– Как раз хотел спросить. А будь в финале СКА – что было бы?

– Дурацкий вопрос. Никогда не узнаешь, пока не узнаешь.

– Мое мнение, уж простите: Гарипов должен был получить MVP.

– Пфф, я с вами даже спорить не собираюсь. Более того, я сразу тогда на льду подошел к Эмилю и сказал: "Чувак, это твоя награда". Он тащил нас. Он сделал столько для команды, сколько никто не сделал. "Ак Барс" – это Гарипов в первую очередь.

Как он читает игру, как здорово работает в "краске". Я сразу после сирены поехал к нему. Он – реальный MVP. Ему должны были дать приз. Он столько раз оставлял нас в игре. Если бы не Эмиль – ничего бы этого не было. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Азеведо - скоро на "СЭ"



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