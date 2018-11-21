Дудченко назначен врио генерального директора "Адмирала", Смирнов - спортивным директором

Михаил Дудченко, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по безопасности, назначен врио генерального директора "Адмирала", сообщает официальный сайт клуба. Спортивным директором клуба будет Эдуард Смирнов.

Смирнов с февраля по май текущего года занимал должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам и селекции игроков. Ранее пост генерального директора клуба покинул Сергей Сошников.

В начале октября КХЛ наложила корпоративную дисквалификацию на Сошникова и Александра Селиванова, который исполнял обязанности генерального директора дальневосточного клуба в прошлом году, когда "Адмирал" был зарегистрирован под другим юридическим лицом. По настоящий момент клуб из Владивостока не имеет возможности заявлять и обменивать игроков.

По данным "СЭ", клуб из Владивостока не погасил долги в объеме около 250 миллионов рублей за сезон 2017/18, при этом с начала регулярного чемпионата "Адмирал" заключил контракты с новыми хоккеистами на сумму порядка 45 миллионов рублей.

"Адмирал" объявил об уходе гендиректора Сошникова

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