Дубль Михеева принес "Авангарду" победу над "Ак Барсом"

"Авангард" дома обыграл "Ак Барс" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу омичам принес дубль Ильи Михеева, который забросил первую и четвертую шайбы своей команды в этой встрече. В составе казанцев двумя точными бросками отметился Станислав Галиев.

Одержав победу, "Авангард" прервал серию из двух поражений побряд. Для "Ак Барса" этот проигрыш стал четвертым в шести последних играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Аванград" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) - 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)

Голы: Клинкхаммер - 7 (Манухов, Свитов), 8:06 - 0:1. Михеев - 12 (Кошелев, Семенов), 21:25 - 1:1. Семенов - 10 (бол., Мартынов, Медведев), 26:41 - 2:1. Галиев - 6 (бол., Марков, Яруллин), 31:21 - 2:2. Галиев - 7 (Зарипов, Ландер), 33:13 - 2:3. Кугрышев - 9 (Хохряков, Мартынов), 43:13 - 3:3. Михеев - 13 (Кошелев), 49:04 - 4:3. Хохряков - 8 (п.в., Михеев), 59:17 - 5:3.

Вратари: Фурх - Гарипов (58:20 - 59:17, 59:30).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 39 (14+14+11) - 27 (5+10+12).

Судьи: Гофман, Кулаков.

25 декабря. Омск. Стадион "Арена Омск".