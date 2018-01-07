Дубль Локтионова принес "Локомотиву" победу над московским "Динамо"

"Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл московское "Динамо" (2:1). Дубль оформил нападающий Андрей Локтионов, который сравнял счет за 31 секунду до конца основного времени.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Москва) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рылов – 1 (Артюхин), 1:35 – 0:1. Локтионов – 6 (Кронвалль, Коршков), 59:29 – 1:1. Локтионов – 7 (Картаев), 62:34 – 2:1.

Вратари: Коновалов (58:50 – 59:29) – Еременко.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 52 (16+17+16+3) – 19 (10+5+4+0).

Судьи: Бирин, Оленин.

7 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".