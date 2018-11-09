Дуайер уволен с поста главного тренера минского "Динамо"

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило об увольнении главного тренера команды Горди Дуайера. С тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон.

– Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде, – заявил генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков. – Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против "Трактора".

Дуайер принял команду летом прошлого года. На данный момент минское "Динамо" занимает последнее место в Западной конференции КХЛ.