Драки КХЛ: Фрэттин против Хохрякова

Форварды Петр Хохряков и Мэтт Фраттин устроили драку в матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев".

Арбитры назначили обоим зачинщикам 5-миинутные штрафы за грубость. Канадец отправился в штрафной бокс, а Хохрякову, развившему кулак в кровь, стали оказывать помощь на скамейке. Вместо партнера наказание отбывал Павел Шэн.

Поводом для схватки стал силовой прием, который нападающий гостей Владимир Жарков провел на защитнике астанчан Даррене Дице. Данный остался без внимания судейской бригады. Ранее в этой же игре Хохряков получил небольшое повреждение в столкновении с Дицем.

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