Драка Андронова и Ильенко в матче ЦСКА - "Локомотив". Видео

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Локомотив" произошла драка между Сергеем Андроновым и Артемом Ильенко.

Андронов у борта грубо атаковал Георгия Иванова, после чего Ильенко вступился за партнера. За фол на Иванове капитан армейцев получил "2+10".

Кроме того, 2-минутный штраф за грубость получил железнодорожник Павел Коледов.

Отметим, что в самом начале встречи Андронов получил повреждение и ушел в раздевалку после силового приема одного из игроков гостей уже на 7-й секунде матча.

Кроме того, в первом периоде форвард "Локомотива" Егор Коршков получил штраф до конца игры за атаку в область головы и шеи.