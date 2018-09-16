18:27 | Хоккей — КХЛ

Дольше "Сибири" первой победы ждал только "Витязь"

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"Сибирь" стала второй командой в истории КХЛ, которой не удалось победить в первых семи матчах нового сезона.

Обладатель антирекорда лиги "Витязь" начал сезон-2010/11 с 10 поражений, после чего обыграл на выезде "Атлант". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона

Клуб

Сезон

Поражений

Шайбы

Очки

Витязь

2010/11

10

20-36

3

Сибирь

2018/19

7

11-28

0

Динамо Мн

2017/18

6

5-16

2

Лев Попрад

2011/12

5

9-18

1

Атлант

2013/14

5

10-18

1

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