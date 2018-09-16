Дольше "Сибири" первой победы ждал только "Витязь"

"Сибирь" стала второй командой в истории КХЛ, которой не удалось победить в первых семи матчах нового сезона.

Обладатель антирекорда лиги "Витязь" начал сезон-2010/11 с 10 поражений, после чего обыграл на выезде "Атлант". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона

Клуб Сезон Поражений Шайбы Очки Витязь 2010/11 10 20-36 3 Сибирь 2018/19 7 11-28 0 Динамо Мн 2017/18 6 5-16 2 Лев Попрад 2011/12 5 9-18 1 Атлант 2013/14 5 10-18 1

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