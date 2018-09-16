Дольше "Сибири" первой победы ждал только "Витязь"

"Сибирь" стала второй командой в истории КХЛ, которой не удалось победить в первых семи матчах нового сезона.
Обладатель антирекорда лиги "Витязь" начал сезон-2010/11 с 10 поражений, после чего обыграл на выезде "Атлант". (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные серии поражений со старта сезона
|
Клуб
|
Сезон
|
Поражений
|
Шайбы
|
Очки
|
Витязь
|
2010/11
|
10
|
20-36
|
3
|
Сибирь
|
2018/19
|
7
|
11-28
|
0
|
Динамо Мн
|
2017/18
|
6
|
5-16
|
2
|
Лев Попрад
|
2011/12
|
5
|
9-18
|
1
|
Атлант
|
2013/14
|
5
|
10-18
|
1
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