Дмитрий Юшкевич: "Ожидал более упорной борьбы в финале Кубка Гагарина"

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич прокомментировал победу СКА в финале Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (4-1). Он высоко оценил класс обоих соперников. Юшкевич отметил, что питерцы превзошли магнитогорский клуб.

– Ожидал более упорной борьбы в финале, – приводит официальный сайт КХЛ слова Юшкевича. – Но класс СКА намного выше, чем у любого другого клуба КХЛ. В межсезонье менеджмент "армейцев" проделал отличную работу. Я думал, у соперников СКА есть шанс, поскольку не играли Дацюк, Войнов, но петербуржцы и без этих хоккеистов показали, что близких конкурентов в этом году у них нет.

Что касается "Магнитки", то по ходу решающего раунда специалисты неоднократно говорили: Зарипов и Мозякин – мастера, однако возраст есть возраст. А СКА не только очень талантливая команда по исполнителям, но и гораздо моложе. Кроме того, у Петербурга длиннее лавка. Если в целом говорить о "Магнитке", то здорово сыграл Кошечкин, не зря он получил MVP. Понравились ребята не из первого звена – Осала, Тимкин, Косов. Они играли, были лидерами, вели команду за собой, когда непросто оказывалось первому звену.

Никого не хочу обидеть, но у "Металлурга" путь к финалу все же был полегче. Магнитогорцы выходили и обыгрывали соперника за счет мастерства первого звена. Понятно, что и другие ребята включались, но львиную долю успеха в атаке приносило звено Коваржа.

А вот у СКА противники были посильнее. При этом от серии к серии "армейцы" прибавляли. И счет 4:1 в финале для меня не откровение. Ключевым моментом в серии стала третья игра. Она проходила в Петербурге, и СКА выиграл в овертайме. Отмечу: даже если соперник оказался бы сильнее, у СКА был ресурс, чтобы добавить. Во всем! И в движении, и в организации игры, просто во всем.

Вчера СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в пятом матче финала плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.