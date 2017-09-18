Дмитрий Шляхтин: "У тренерского штаба "Лады" четыре матча на исправление ситуации"

Вице-президент "Лады", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин призвал не торопиться с выводами об игре команды в 10-м сезоне КХЛ. По его словам, у тренерского штаба тольяттинцев во главе с Артисом Аболсом на исправление турнирного положения не больше четырех матчей.

После 12 матчей регулярного чемпионата КХЛ "Лада" замыкаает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 7 очков. Серия из поражений команды из Тольятти насчитывает восемь игр. Последнюю, на данный момент, победу, подопечные Аболса одержали 29 августа.

- Об оргвыводах пока рано говорить, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше.

Расписание ближайших матчей "Лады"

22 сентября. "Лада" - "Ак Барс";

24 сентября. "Лада" - "Нефтехимик";

26 сентября. "Лада" - "Сочи";

28 сентября. "Лада" - "Салават Юлаев".