Дмитрий Шикин: "Ретро-матчи украшают регулярный чемпионат"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин поделился мнением об участии в ретро-матче в духе 1990-х против "Спартака" (2:3 ОТ).

- Тематические матчи, такие как сегодняшний, вызывают особый ажиотаж. Приятно на них выходить, играя при полных трибунах. Это всегда здорово. Хорошо, что и наши болельщики сегодня приняли участие, мы их хорошо слышали, чувствовали поддержку. В выездных матчах такое у нас бывает редко.

- С чем у вас ассоциируются лихие 1990-е?

- Недавно меня жена поздравила с днем рождения, подарила приставку "Сега", купила коробку жвачек "Love is..." и "Турбо". Совсем как в 90-е. У меня о детстве приятные воспоминания. Жвачка, переводилки делали во дворе.

- "Сочи" способен провести что-то подобное?

- У нас проводились и диско-матч, и рок-матч. Наша пресс-служба в этом плане очень хорошо работает. Такие вещи разбавляют рутину регулярного чемпионата.

- Сезоном в целом довольны?

- Мы шли достаточно ровно, но в последнее время появились некоторые проблемы. Работаем над ними. Как говорится, еще не вечер, и лучшую свою игру мы покажем.

- Скоро стартует молодежный чемпионат мира. Вы были в команде, которая выиграла этот турнир для России в 2011 году.

- По возможности буду за МЧМ наблюдать. Всегда интересно посмотреть на молодежный хоккей. Такого накала на взрослом уровне нет. Меньше эмоций и больше тактики. К тому же от "Сочи" в сборную на этот раз поехали двое - Петр Кочетков и Степан Старков. Попросил привезти их памятные сувениры и дал небольшое напутствие, сказал, что надо играть до конца и биться за честь страны. (Михаил Зислис)

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