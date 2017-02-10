Дмитрий Квартальнов: "Уже держим плей-офф в голове"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что не обращает внимания на плохую традицию относительно победителя регулярки, а также отметил, что даже на матч со "Спартаком" его команда будет серьезно настраиваться. Армейцы на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

– Остались всего три игры в регулярном чемпионате, и мы уже держим в голове плей-офф. Начинаются важные матчи, – сказал Квартальнов. – В оставшихся матчах будим стараться побеждать. Посмотрим по составу. Сейчас ребята приедут из сборной, увидим, в каком они будут состоянии. Может, кому-то дадим отдохнуть, а кто-то будет сразу играть.

– Последний матч перед плей-офф будет со "Спартаком". Это положительный момент?

– Для нас каждый матч важен. Ко всем соперником мы относимся уважительно, просто исторически сложилось так, что встречи со "Спартаком" особенные для болельщиков. Для них это очень важно. Перед этими играми пресса всегда нагнетает ситуацию. Будем готовиться, играть и держать плей-офф в голове.

– Если не удастся выиграть регулярку, будете недовольны?

– Мы стараемся победить, но многие команды хотят выиграть, тот же СКА.

– А как насчет плохой традиции победителя регулярки?

– Да хватит вам. Мы не обращаем на это внимания. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)