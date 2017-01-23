Дмитрий Квартальнов: "Телегин не поедет на выездную серию ЦСКА по семейным делам"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Спартаком" (6:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ поделился новостями о том, когда сможет играть Андрей Светлаков. Также Квартальнов отметил, что Иван Телегин не поедет с командой на серию выездных матчей, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Напомним, вчера в семье Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь.

– Андрей Кузьменко набрал три очка, сыграв пять минут. Уже третью встречу вы пробуете его в большинстве. Что еще надо, чтобы получать больше времени?

– Он в последних матчах очень много играл. Немножко просел с "Динамо". Но мы смотрим наперед. Скоро Мамин вернется, Телегин не поедет на выезд, то есть идет ротация. Мы смотрим, как выступает Кузьменко. Мне кажется, он не готов играть три-четыре матча подряд. Немного его растягиваем.

– Сейчас турнирное положение позволяет экспериментировать.

– У нас всегда эксперименты.

– Телегин не поедет на выезд?

– У него семейные дела, жена выписывается из роддома. Мы ему дадим немного времени.

– Есть новости по Светлакову?

– В следующей игре он не выйдет. Есть шанс сыграть с "Магниткой". Он только начинает тренироваться. Посмотрим. Думаю, его заберут в сборную в третий раз.