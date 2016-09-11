Дмитрий Квартальнов: "Положительный момент, что в конце первого периода нам удалось забить"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Северсталью" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал, что у команды уже не в первый раз возникают проблемы в первом периоде. Отметим, что армейцы одержали восьмую победу подряд.

– Первый период не получилось сыграть. Но положительный момент, что в конце стартового периода нам все-таки удалось забить. Во втором периоде сработало большинство. А в третьем мы сыграли спокойно, без нервов. Поздравляю ребят с победой. Они молодцы.

– Первый период подпортил впечатления от матча?

– Нет. У нас первый период со СКА не пошел и сейчас тоже. Есть такая проблема. Будем работать над этим. Сейчас немножко есть времени. Завтра отдохнем, чуть-чуть разгрузимся, но потом надо будет поработать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)