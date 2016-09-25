Дмитрий Квартальнов: "Ничушкин быстро адаптируется в ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Адмиралом" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, оценил игру нападающего Валерия Ничушкина. Также он посетовал на то, что содержание игры армейцев оставляет желать лучшего, передает корреспондент "СЭ" Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Мы довольны, что взяли три очка, но содержание игры отставляет желать лучшего, – подчеркнул Квартальнов

– Как оцените игру Валерия Ничушкина? Он много играл, много бросал, но не удалось забить. Насколько затянется процесс его адаптации в команде или, может, он уже адаптировался?

– Да нет. Валера долго не играл, не был в команде. Мы очень рады иметь такого игрока в команде, но ему еще нужно поработать. Нужно время, чтобы он адаптировался. Тем более он играл в НХЛ, где площадки поменьше. Но, опять же, Валера – молодой парень и быстро адаптируется.

– Какие к нему требования? Ставите ли ему какую-то бомбардирскую планку, сколько шайб он должен забить?

– Я подумаю над этим и скажу ему, чтобы он выполнял.