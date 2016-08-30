Дмитрий Квартальнов: "Молодежь должна использовать предоставленный им шанс"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Нефтехимиком" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что был готов к вызову ведущих легионеров в национальные сборные. Также Квартальнов заявил, что его команде повезло при игре в большинстве, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Отьезд в сборную ваших ведущих легионеров Муршака и да Косты вас расстраивает?

– Мы были готовы к этому. У нас много талантливой молодежи. Они должны все брать в свои руки. Шанс им предоставляется. Пользуйся этим, чтобы потом не было вопросов, что тренер душит или что-то еще. Там на льду можно все показывать, становится лидером, основным игроком команды.

– Есть претензии к игре в равных составах?

– Сейчас все хорошо обороняются. Есть некоторые вопросы к нападающим. Если посмотреть на большинство – фарт у нас все-таки был. Но хоккей не без этого. Ребята молодцы, нельзя умолять их достоинство. Но эта победа оставила осадок.