Дмитрий Квартальнов: "Локомотиву" нужно больше работать над меньшинством"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от олимпийской сборной России (2:3) на турнире в Сочи отметил, что команде нужно больше работать над игрой в меньшинстве.

– К сожалению, сегодня хромала реализация моментов у нас. Два гола пропустили в меньшинстве, они и определили исход встреча, – цитирует "РИА Новости" Квартальнова. – Матч показал, что нам нужно больше работать над игрой в меньшинстве. Почему буллит бил Николай Коваленко (штрафной бросок не был реализован)? Мы так решили, вот и все.