Дмитрий Квартальнов: "Локомотив" может занести себе в актив только второй период"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после первого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против "Торпедо" (2:1) отметил игру вратарей. По его словам, команда может занести себе в актив только второй период.

- Получился тяжелый и равный матч, - приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова. - Мы можем занести себе в актив только второй период, а также третий, когда "Торпедо" на нас насело, мы хорошо сыграли в обороне. И на последней линии Мурыгин сыграл неплохо. Вратари провели хорошую встречу. Первый матч, был нервоз. Мы получали много возможностей в большинстве, забили, но реализация оставляет желать лучшего.