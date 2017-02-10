Дмитрий Квартальнов: "К плей-офф все травмированные игроки должны быть в строю"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что клуб всегда готов отпустить игроков в сборную России, а также отметил, что травмированные игроки близки к возвращению в состав. Армейцы на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

– Какая ситуация с травмированными игроками: Андроновым, Паниным, Кошелевым?

– К плей-офф все ребята должны быть готовы, – сказал Квартальнов. – Только Панин пока занимается по индивидуальной программе. Кошелев и Андронов работают в общей группе.

– Довольны тем, как команда подходит к плей-офф?

– Мы проделали определенную работу, которую запланировали. А остальное покажет лед.

– Светлаков уехал в сборную после сотрясения мозга. Не видите в этом проблемы?

– Он полностью восстановился. Мы же не отправим игрока в сборную с травмой. Нам не дадут это сделать.

– Создает ли дополнительные проблемы в подготовке тот факт, что некоторые ребята уехали в сборную и ЦСКА тренируется не в полном составе?

– У нас в национальную команду на этот раз уехал маленький десант. Конечно, состав приходится варьировать, но ничего страшного. Для сборной мы всегда готовы отпустить игроков. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)