Дмитрий Квартальнов: "Ак Барс" не обыграешь на простачка"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" со счетом 3:5. 52-летний российский специалист заявил, что его команде необходимо играть хладнокровнее и грамотно реализовывать свое преимущество.

– "Локомотив" проиграл тяжелый матч, – приводит слова Квартальнова официальный сайт "Ак Барса". – Нам нужно учиться выигрывать такие встречи с мощной командой, которую не возьмешь "на простачка". Кажется, что в определенный момент у "Локомотива" есть преимущество, есть давление, но соперник умеет терпеть и ждать, умеет играть по ситуации, контролирует ее. Нужно более хладнокровно играть, вроде и по броскам у нас было преимущество, но не прошло. Не получилось, надо учиться.

"Локомотив" с 45 баллами остался на четвертом месте в Западной конференции. "Ак Барс" набрал 54 очка и расположился на третьей строчке Восточной конференции.