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Дмитрий Картальнов: "Оборона соперника справлялась с атаками ЦСКА легко"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над рижским "Динамо" (3:2) заявил, что игра была тяжелая. Тренер отметил, что его команде повезло в концовке встречи.

– Результатом мы, конечно, довольны. Взяли три очка. Была тяжелая игра. Вроде первые два периода все было за нами, но оборона соперника с нами справлялась довольно легко. Надо было защитников использовать. Мы говорили об этом, но ребята пытались куда-то засунуть шайбу. В третьем периоде была довольно равная игра и тут уже нам повезло в конце, но это не умаляет достоинство наших ребят, они старались, шли на ворота и в итоге удалось забить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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