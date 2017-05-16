18:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Не устраивает пагубная практика сохранения задолженностей"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, как изменилась ситуация с финансовыми гарантиями клубов. Он отметил, что этот вопрос требует серьезной проработки.

– Я недоволен этим, – рассказал Чернышенко. – У нас есть немного времени до совета директоров, чтобы ситуация изменилась. Совет будет решать, допустить ли клуб или нет. Меня совершенно не устраивает, что продолжается пагубная практика сохранения задолженности перед игроками и перекладывание ее из сезона в сезон. Задолженность по тем же самым клубам. Похоже, что некоторые руководители клубов берут деньги от спонсоров и копят долги.

Есть клубы, которые продолжают так себя вести. Это мне представляется неуважительным к игрокам и лиге. Я буду выносить на совет директоров предложение, чтобы мы не допускали такие клубы к участию в чемпионате. Мы в прошлых сезонах пытались находить варианты, как решить этот вопрос. Клубы не старались ликвидировать эту ситуацию в будущем. Надеюсь, совет директоров меня поддержит, задолженности будут ликвидированы, и нам не придется применять жесткие правила регламента. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Denissimo

А решить вопрос со значительным превышением "потолка" зарплат слабо?

19:04

Denissimo

А с бессовестным превышением "потолка" зарплат я.ц хватит побороться? Или со своими больно?

19:02