Дмитрий Чернышенко: "Не устраивает пагубная практика сохранения задолженностей"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, как изменилась ситуация с финансовыми гарантиями клубов. Он отметил, что этот вопрос требует серьезной проработки.

– Я недоволен этим, – рассказал Чернышенко. – У нас есть немного времени до совета директоров, чтобы ситуация изменилась. Совет будет решать, допустить ли клуб или нет. Меня совершенно не устраивает, что продолжается пагубная практика сохранения задолженности перед игроками и перекладывание ее из сезона в сезон. Задолженность по тем же самым клубам. Похоже, что некоторые руководители клубов берут деньги от спонсоров и копят долги.

Есть клубы, которые продолжают так себя вести. Это мне представляется неуважительным к игрокам и лиге. Я буду выносить на совет директоров предложение, чтобы мы не допускали такие клубы к участию в чемпионате. Мы в прошлых сезонах пытались находить варианты, как решить этот вопрос. Клубы не старались ликвидировать эту ситуацию в будущем. Надеюсь, совет директоров меня поддержит, задолженности будут ликвидированы, и нам не придется применять жесткие правила регламента. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)