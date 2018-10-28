Дмитрий Чернышенко: "Дисквалификация гендиректора "Адмирала" справедлива"

КХЛ пока не намерена снимать спортивную корпоративную дисквалификацию с руководителей "Адмирала" из-за долгов клуба. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В начале октября КХЛ наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на генерального директора "Адмирала" Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. В рамках дисквалификации "Адмиралу" запрещен доступ в центральное информационное бюро лиги, в том числе для дозаявок и обменов игроков. Президентом "Адмирала" вновь стал Заирбек Юсупов, который ранее покидал этот пост.

- Вопрос по "Адмиралу", его дисквалифицированный генеральный директор Сошников утверждает, что вице-президент КХЛ Кобылянский не берет от него трубку, и лига игнорирует его позицию. Есть какие-то подвижки в отношении проблемного клуба?

- Дисквалификация была наложена абсолютно справедливо. У нас нулевая терпимость по отношению к невыполнению своих обязательств перед игроками. Мы никогда не будем с этим мириться. Знаем, что исполняющий обязанности губернатора Приморского края обратил внимание на ситуацию, происходящую с клубом. Мы уверены, что решение будет найдено. Пока мы не намерены снимать дисквалификацию.

- Долги не погашаются?

- Новый-старый руководитель клуба Юсупов, который снова пришёл в клуб, должен разобраться в текущей ситуации. Подписанные документы заставляют "Адмирал" взятые на себя обещания. Мы проследим, чтобы это произошло. (Михаил Зислис)