Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Сборная Дивизиона Чернышева выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ. По итогам всех конкурсов команда набрала 9 очков. Вторымм стал дивизион Тарасова (6), третьим – дивизион Боброва (5), последним – дивизион Харламова (3).

Призы за победы в конкурсах звездам КХЛ вручали воспитанники СДЮШОР "Ак Барса".

"Круг на скорость" выиграл Дмитрий Кагарлицкий, "Точность броска" – Сергей Широков, "Надежная защита" – Игорб Бобков, "Сила броска" – Александр Елесин, "Эстафета хоккейного мастерства" – дивизион Чернышева, "Хоккейный биатлон" – также дивизион Чернышева.