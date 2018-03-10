Директор "Трактора": "Мы не прогнулись после бойни в 3-й игре с "Нефтехимиком"

Директор "Трактора" Иван Сеничев после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Нефтехимика" (4:3) отметил, что челябинцы показали себя отличным хоккейным коллективом, который только закаляется в трудностях. Сеничев также добавил, что полные трибуны на всех домашних встречах стали настоящим шестым полевым игроком.

- По итогам первого раунда плей-офф главное слово – "молодцы"! - цитирует "РИА Новости" Сеничева. - Наша команда показала себя отличным хоккейным коллективом, который только закаляется в трудностях. Из 12 последних матчей "Трактор" выиграл 11, и все эти победы были нелегкими. Мы выстояли и не прогнулись после бойни в Нижнекамске в третьей игре серии.

На пятый матч из-за вирусной инфекции в команде не смогли выйти Пол Щехура и Максим Якуценя, с температурой на уколах Линус Виделль и Данил Мамаев, травмированы Павел Францоуз и Никита Никитин, но "Трактор" не сломить. Даже после травмы вышел и отлично отыграл наш капитан Александр Шинин. Отрадно, что все лидеры показали своим примером желание настоящей борьбы и поддержали молодых ребят. И молодежь не подвела. Парни бились, боролись и внесли существенный вклад в конечный результат.

Наш тренерский и менеджерский штаб провели серьезную и напряженную работу. Спасибо докторам и сервисменам, кто действительно по крупицам собирал боевой состав на пятую игру и, конечно, нашим суперболельщикам. Полные трибуны на всех домашних матчах стали настоящим шестым полевым игроком. Сумасшедшие эмоции болельщиков дали огромную поддержку ребятам.