Директор "Ак Барса": "Возвращение Зарипова? Поживем - увидим"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов подчеркнул, что клуб не мог вернуть в прошлом году форварда Даниса Зарипова, но не стал отрицать возможности его возвращения в будущем. Форвард защищал цвета "Ак Барса" с 2001 по 2013 год, после чего перешел в "Металлург" из Магнитогорска и дважды выиграл с ним Кубок Гагарина. В минувшем сезоне он дошел с клубом до финала, набрав 45 (16+29) очков в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 22 (15+7) очка в 18 играх плей-офф.

- Все игроки, выступавшие за "Ак Барс" в прошедшем сезоне, показали себя достойно, - цитирует официальный сайт КХЛ Хуснутдинова. - Чего мы ждали, то и увидели. Особенно радует, что наша молодежь уже втянулась. Много своих воспитанников играет в обороне. Игроков, к которым были бы персональные претензии, у нас нет. Ну а что касается отдельных действий на льду, то это все задачи тренера, он работает над этим.

- Очень много этой весной говорилось о Данисе Зарипове. Действительно ли была возможность вернуть его в клуб, либо расставание с ним в 2013 году было окончательным?

- Прошлым летом вернуть его не было никакой возможности, потому что у Даниса был действующий контракт с магнитогорской командой. Что касается дальнейших наших взаимоотношений, отвечу так: поживем – увидим.

- Смена обстановки и переезд Зарипова в "Магнитку" действительно пошли ему на пользу?

- Думаю, что да. Его статистика и результаты, которых он достиг в той команде, яркое тому подтверждение.