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20:23 | Хоккей — КХЛ

"Динамо" в первом периоде против ЦСКА: 1-20 по броскам в створ

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ЦСКА после первого периода домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ обыгрывает московское "Динамо" со счетом 1:0.

Примечательно, что в первой 20-минутке бело-голубые нанесли всего один бросок (всего 6) в створ ворот соперника, армейцы - 20 (29).

Трансляция матча ЦСКА - "Динамо"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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osa200505

Такой хоккей нам не нужен! Две ски скупили всех лучших игроков в лиге, всех конкурентов обескровили! Интриги в чемпионате вообще никакой! Я наш кхл больше смотреть не буду и на хоккей ходить тоже!

20:36

Thomas_Boy_

И что, это действительно тот самый правильный путь КХЛии, о котором визжал Чернышенко?

20:34