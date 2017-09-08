"Динамо" в первом периоде против ЦСКА: 1-20 по броскам в створ

ЦСКА после первого периода домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ обыгрывает московское "Динамо" со счетом 1:0.
Примечательно, что в первой 20-минутке бело-голубые нанесли всего один бросок (всего 6) в створ ворот соперника, армейцы - 20 (29).
ЦСКА после первого периода домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ обыгрывает московское "Динамо" со счетом 1:0.
Примечательно, что в первой 20-минутке бело-голубые нанесли всего один бросок (всего 6) в створ ворот соперника, армейцы - 20 (29).
osa200505
Такой хоккей нам не нужен! Две ски скупили всех лучших игроков в лиге, всех конкурентов обескровили! Интриги в чемпионате вообще никакой! Я наш кхл больше смотреть не буду и на хоккей ходить тоже!
20:36
Thomas_Boy_
И что, это действительно тот самый правильный путь КХЛии, о котором визжал Чернышенко?
20:34