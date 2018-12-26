"Динамо" в овертайме вырвало победу в матче с "Йокеритом"

Московское "Динамо" на выезде обыграло "Йокерит" (4:3 ОТ).

К 25-й минуте встречи динамовцы повели в счете 2:0. Голами отметились Микс Индрашис и Дмитрий Моисеев, причем, ассистировал Индрашису дебютировавший в этой игре за "Динамо" Руслан Карлин. До второго перерыва "Йокерит" отыгрался, ворота гостей поразили Виктор Лев и Сакари Маннинен. В третьем игровом отрезке команды обменялись голами в исполнении Йона Нормана и Дмитрия Кагарлицкого, а победу в овертайме бело-голубым принес выстрел Вадима Шипачева.

Благодаря победе над "шутами", динамовцы набрали 47 очков в 43 встречах, и удержались на шестой позиции в Западной конференции.

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"Йокерит" (Хельсинки) - "ХК Динамо" (Москва) - 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Индрашис - 10 (Карлин), 2:45 - 0:1. Моисеев - 3 (Миронов), 24:18 - 0:2. Лев - 6 (Маннинен, Йоэнсуу), 32:17 - 1:2. Маннинен - 13 (бол., О`Нилл, Весалайнен), 37:32 - 2:2. Норман - 15 (Маннинен, Весалайнен), 50:30 - 3:2. Кагарлицкий - 16 (бол., Шипачев), 54:02 - 3:3. Шипачев - 13 (Кагарлицкий), 63:18 - 3:4.

Вратари: Запольски (50:15 - 50:30) - Бочаров.

Штраф: 18 - 20.

Броски: 44 (9+15+16+4) - 20 (3+8+7+2).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

26 декабря. Хельсинки. "Хартвалл Арена". 8204 зрителя.