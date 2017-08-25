"Динамо" потеряло еще двух игроков из-за травм

Московское "Динамо" после матча с ЦСКА (1:6) потеряло еще двух игроков. После игры в больницу отправлен Игорь Игнатушкин, который ударился ногой об борт и не мог самостоятельно дойти до кабинета врача. Кроме того, есть проблемы с рукой у Михаила Варнакова. Пока неизвестно, насколько серьезными являются повреждения хоккеистов. Не исключено, что Игнатушкин пропустит игру со "Слованом". Также из-за различных травм минимум до конца сентября "Динамо" не могут помочь Михаил Анисин, Яков Рылов, Александр Шарыченков и Иван Игумнов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)