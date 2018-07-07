"Динамо" поблагодарило Овечкина за Кубок Стэнли

"Динамо" поблагодарило нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, который привез Кубок Стэнли на базу бело-голубых. Юные хоккеисты СДЮШОР "Динамо" смогли прикоснуться к главному трофею НХЛ.
– Александр Овечкин привез Кубок Стэнли на родную базу! Юные хоккеисты СДЮШОР "Динамо" прикоснулись к главному трофею Национальной хоккейной лиги! Спасибо за праздник, Саша, – отмечается в сообщении пресс-службы бело-голубых.
Александр Овечкин привез Кубок Стэнли на родную базу!– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 7 июля 2018 г.
Юные хоккеисты СДЮШОР "Динамо" прикоснулись к главному трофею Национальной хоккейной лиги!
Спасибо за праздник, Саша! https://t.co/J98apjdj6v#МыДинамо pic.twitter.com/jT7hOaV4KN
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