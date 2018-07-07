"Динамо" поблагодарило Овечкина за Кубок Стэнли

"Динамо" поблагодарило нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, который привез Кубок Стэнли на базу бело-голубых. Юные хоккеисты СДЮШОР "Динамо" смогли прикоснуться к главному трофею НХЛ.

– Александр Овечкин привез Кубок Стэнли на родную базу! Юные хоккеисты СДЮШОР "Динамо" прикоснулись к главному трофею Национальной хоккейной лиги! Спасибо за праздник, Саша, – отмечается в сообщении пресс-службы бело-голубых.